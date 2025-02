Vorwärts Steyr wurde bei der Stürmersuche in China fündig

Als ideales Sprungbrett für junge Spieler aus der Region wollte sich der SK BMD Vorwärts Steyr in der Regionalliga Mitte etablieren. Nachdem die rot-weißen Fußballer im Herbst allerdings in akute Abstiegsgefahr geraten sind, graste Sportchef Gerald Perzy nun offensichtlich auf den internationalen Wiesen der Spielervermittler. Für mehr Durchschlagskraft wurden Mittelfeldspieler Michal Vrana (25) aus Tschechien und der irische Stürmer Jimmy Mwanga (26) verpflichtet.

"Jimmy ist genau der Spielertyp, der uns im Angriff gefehlt hat. Er ist körperlich sehr stark und kann die Bälle gut sichern", sagt Perzy. Auch Vrana werde das Offensivspiel des SKV beleben: "Er hat enormes Tempo, sprintet mit mehr als 36 km/h und ist ideal für Umschaltmomente."

Mittelfeldspieler Michal Vrana aus Tschechien Bild: SKV

Vrana, der bei den Bohemians in Prag ausgebildet wurde, war im Herbst noch bei Ligakonkurrent Oedt engagiert, wo er in 13 Pflichtspielen ein Tor erzielte. Er fühlt sich auf der offensiven Außenbahn wohl, kann aber auch als "Zehner" oder als Außenverteidiger eingesetzt werden.

Mwanga wurde in Johannesburg in Südafrika geboren, wuchs in Irlands Hauptstadt Dublin auf und wurde in der Nike Academy in England und am Eastern Florida State College ausgebildet. Stationen auf Zypern sowie ein halbjähriges Gastspiel in der Regionalliga Ost bei Bruck/Leitha folgten. Zuletzt war er in der zweiten Liga in China bei den Qingdao Red Lions tätig.

Die ersten Einsatzminuten sollen die beiden Neuzugänge bereits heute beim Testspiel gegen Mondsee erhalten. Anpfiff auf dem Kunstrasen in Bad Wimsbach ist um 19.45 Uhr.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner