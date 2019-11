Viele der 3000 Fußballfans, die am vergangenen Freitag zum Bundesligaspiel gegen den Grazer GAK kamen, kletzelten als Pausenfüller mit den Fingernägeln am Stadionmagazin. Seite drei war nämlich mit einem Zettel überklebt, was natürlich die Neugierde weckte, was sich wie bei einem Brieflos dazwischen versteckte. Siehe da, die Glosse, die der Steyrer Ethnologe und Blogger Christian Kreil seit Jahren ehrenamtlich unter "Grille" schreibt, war im Original dahinter länger.