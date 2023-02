Vorwärts Steyr holt den nächsten Stürmer fürs Frühjahr

Mit der vermutlich letzten Neuverpflichtung des SK BMD Vorwärts Steyr in dieser Transferperiode wird auch im Angriff der Konkurrenzdruck zunehmen: Im Testspiel bei Unterhaching trägt heute, Freitag, der Bosnier Faris Zubanovic erstmals das Trikot der Rot-Weißen. Der 22-jährige, 1,93 Meter große Mittelstürmer erzielte in dieser Saison in der zweiten slowenischen Liga in zehn Spielen sieben Tore für NK Fuzinar.

„Wir werden heuer im Frühjahr noch besser sein als vor einem Jahr“, sagt Trainer Daniel Madlener. Damals überraschten die Steyrer als drittbestes Frühjahrsteam.

Vorerst muss Madlener aber noch auf einen Teil des Kaders verzichten. In Unterhaching fehlten Sebastian Voglmaier, Nicolas Zdichynec und Florian Eres mit leichten Blessuren, Kubilay Yilmaz befindet sich noch im Aufbautraining. Silvio Apollonia und Philipp Malicsek fallen nach Kreuzbandriss noch länger aus, Noah Bitsche plagen muskuläre Probleme.

Auch einen Abgang vermelden die Rot-Weißen: Ikenna Ezeala wurde bis Saisonende an Heimstetten (Regionalliga Bayern) verliehen.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr