Vorwärts Steyr hat weiter Vertrauen in Trainer Milot

"Wir sind ruhig und bleiben ruhig", spricht Jürgen Tröscher, Sportchef von Fußball-Zweitligist SK Vorwärts Steyr, vor dem heutigen Heimspiel gegen den GAK (20.25 Uhr, live ORF Sport +) seinem Trainer Andreas Milot das Vertrauen aus. Eine schöne Geste, nachdem der Tabellenvierzehnte im Frühjahr noch punktelos ist und zuletzt vier Niederlagen in Serie hinnehmen musste. Tröscher: "Wir haben im Winter einige Dinge verändert. Diese Entwicklung braucht Zeit. Natürlich wissen wir, dass diese im Profifußball begrenzt ist und wir Punkte benötigen. Aber wir werden das gemeinsam schaffen."

Was Hoffnung gibt: Auswärts bei den Steirern gelang Steyr in dieser Saison der erste Sieg. Josip Martinovic erzielte Ende September in Graz das Goldtor.

Eine lange Auswärtsreise steht Amstetten bevor: Der Siebente gastiert morgen (14.30 Uhr) im Duell der Tabellennachbarn beim Achten Dornbirn.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at