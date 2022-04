Vorwärts Steyr: Ein Kübel Wasser als Klospülung am Trainingsplatz

Treffpunkt ist jeden Tag die Kabine des Vorwärts-Stadions an der Volksstraße. Wenn pünktlich um 9.30 Uhr Trainer Daniel Madlener die Umkleide betritt, haben alle Spieler schon fix und fertig ihre Trikots angezogen und ihre Fußballschuhe geschnürt. In kleinen Mannschaftsbussen fährt die Bundesligamannschaft eine Viertelstunde quer durch die Stadt nach Gleink zu einem Fußballfeld in der Pampa, dem Trainingsplatz des SK Vorwärts Steyr.