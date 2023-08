Vorwärts Steyr: 1:0-Heimsieg hinter dem eisernen Vorhang

"Wir dürfen nicht erwarten, dass wir in der Regionalliga jeden Gegner diktieren und wegspielen können", sagt Vorwärts-Trainer Markus Eitl. Das heißt aber nicht, dass seine Mannschaft jetzt immer das Maurerhandwerk ausübt. Gegen Gleisdorf kam die massive Defensivarbeit ungewollt, im Matchplan stand sie jedenfalls nicht, sie hat sich auf dem Rasen so ergeben.

Ech Cheikh hatte nach einem Gegenangriff der Rot-Weißen in der 3. Minute auf die Verwirrung im Strafraum der Gäste aus der Steiermark blitzartig reagiert und zur 1:0-Führung in aller Herrgottsfrüh des Matches eingenetzt. "Ein zweischneidiges Schwert", sagte Eitl nach dem Schlusspfiff über die frühe Führung. Was auch die 917 Zuseher auf der Süd- und Osttribüne sowie auf den Sitzplatzrängen so sahen, die mit ihren Wechselgesängen das Stadion wie in den besten Tagen erfüllten.

Nach dem Wiederankick am Mittelkreis schaltete die rot-weiße Elf auf Verwaltungstätigkeit um, fleißig, um jeden Ball kämpfend und dabei sehr tüchtig. Die Mannschaft wollte nach der knappen 0:1-Niederlage in der Vorwoche in Wallern unbedingt die drei Punkte und sie nicht mehr hergeben. Daher mörtelte Eitls Elf, ohnedies vom Trainer zur Absicherung vor dem Strafraum als Fünferkette postiert, bei der Mauer aus eigenen Stücken noch ein paar Ziegel dazu. Die Folge: Vorwärts brachte vorne nichts Zählbares mehr zuwege, Eminazari vergab erst in der 88. Minute die zweite wirkliche Torchance der Steyrer im ganzen Spiel.

Vom Standpunkt des Heimpublikums, das Tore sehen will, mag die Vorstellung der Rot-Weißen an diesem Freitagabend nicht einmal das Weiße vom Ei gewesen sein. Die Videoanalyse des Trainerstabs hat aber auch viel Positives zutage gefördert, das auch mit freiem Auge im Stadion erkennbar war. Die Mannschaft, die nach dem Abstieg aus der zweiten Liga neu zusammengestellt wurde und sich auch erst noch finden muss, verfügt über eine wirklich gute Defensive, ein Bollwerk geradezu. "Wir haben in drei Spielen nur ein Tor bekommen", sieht Eitl mit dem gegenwärtigen fünften Tabellenrang einen guten Ligaauftakt. Gegen Gleisdorf hat seine Elf nur eine echte Ausgleichschance zugelassen, die Torhüter Valerian Hüttner mit einer Glanzparade vereitelt hat.

Im Spielaufbau passierten der Mannschaft wohl immer wieder ungenaue Zuspiele zumeist sogar auf kurze Distanz. Gegen Gleisdorf sah man aber auch von der Vorwärts lange Diagonalpässe zur Spielverlagerung – die Königsdisziplin für jeden Kicker –, die genau auf den Fuß kamen. "Wir haben einige Werkzeuge für einen attraktiven Angriffsfußball im Koffer", sagt Eitl. Am Freitag gab die Mannschaft den Zusehern jedenfalls das Gefühl, dass das sicher noch wird.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer