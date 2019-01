Vorwärts startet mit Achtungserfolg ins Frühjahr

STEYR. "Mit Ergebnis und Leistung können wir sehr zufrieden sein", sagte Vorwärts-Trainer Gerald Scheiblehner nach dem 2:2 im Testspiel gegen Bundesligist Sturm Graz.

Seine Elf müsse in der Defensive noch kompakter agieren, offensiv habe ihm das Spiel gefallen. Das Ergebnis dürfe aber nicht überbewertet werden. Graz-Trainer Roman Mählich hatte in Hälfte zwei seine komplette Elf ausgewechselt.

Die Rot-Weißen erwischten im Trainingszentrum Messendorf einen optimalen Start und gingen bereits nach 60 Sekunden in Führung. Nach Foul an Jordan Sanou verwertete Mirsad Sulejmanovic den Freistoß. Sturm Graz glich in Minute 18 per Elfmeter-Nachschuss durch Sandi Lovric aus. Vorwärts ging auch in der zweiten Hälfte in Führung: Nach einem Eckball von Jackson Kenio – der Brasilianer erzielte tags darauf beim 1:0-Sieg in St. Martin sein erstes Tor im Vorwärts-Dress – traf Sanou zum 1:2 (58.). Sebastian Zettl glich für die Grazer aber noch aus (73.).

