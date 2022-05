Vorwärts schlägt Jungbullen: Fünfter Heimsieg in Serie

"Die spielerische und die individuelle Qualität von Liefering sind unbestritten", sagte Vorwärts-Trainer Daniel Madlener, nachdem seine Rot-Weißen im Heimspiel gegen die Jungbullen aus Salzburg als 2:1-Sieger vom Feld gegangen waren, "aber wir haben gezeigt, dass wir mit Einsatz und Willen mehr als nur mithalten können."

Dabei veranschaulichte bereits vor dem Anpfiff allein ein Blick auf die rohen Zahlen den krassen Unterschied der beiden Teams. Roko Simic, der 18-jährige kroatische Star der rund 16,5 Millionen Euro teuren RB-Eliteschmiede, der auf dem Weg ins Youth-League-Finale mit sieben Treffern zum Schützenkönig wurde, ist mit einem Marktwert von 3,5 Millionen Euro wertvoller als der gesamte Vorwärts-Kader. Den gibt es laut transfermarkt.at bereits um in Summe 2,91 Millionen Euro.

Zurück aber zum Geschehen auf dem Rasen: Christopher Kröhn und Joel Dombaxi, er traf das Lattenkreuz, verdeutlichten bereits in den Anfangsminuten den Willen der Steyrer, ihren Fans den fünften Heimsieg in Folge zu servieren. Und während manch VIP-Club-Besucher erst auf dem Weg zu seinem Sitzplatz war, klingelte es auch schon erstmals im Tor von Liefering: Nach Ecke von Luca Mayr-Fälten traf Juli Turi per Kopf (13.). Den Doppelschlag zum 2:0 machte nur eine Minute später Kröhn mit sattem Schuss perfekt.

Liefering hatte nach dem Wechsel zwar mehr Spielanteile, mehr als der Anschlusstreffer durch Simic – der Kroate hatte zuvor bereits die Stange getroffen – schaute dabei aber nicht heraus. Wobei selbst dieses Tor – der Ball fiel dem Angreifer nach einem Pressball eher zufällig vor die Beine – der Mithilfe eines Steyrers bedurfte.

"Es ist toll, mit welchen Mitteln wir Woche für Woche diese Leistungen schaffen", schwärmte Madlener, der die Rot-Weißen bereits mit Blick auf die kommende Saison weiterentwickeln will: "Da werden und wollen wir unseren nächsten Schritt machen und eine bedeutende Rolle in der Liga spielen." Die Mannschaft müsse dafür nur punktuell verstärkt werden. "Es gibt viele Spieler, die bei diesem Weg dabei sein wollen."