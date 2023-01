Vorwärts rüstet sich für das Projekt Klassenerhalt

Murat Satin soll an der Volksstraße das Offensivspiel bereichern. Foto:

Mit 26 Jahren bringt Murat Satin schon einiges an Erfahrung aus dem Fußball-Oberhaus an die Volksstraße mit. Der gebürtige Innsbrucker, der zuletzt ein halbes Jahr lang vereinslos war, absolvierte für Wacker Innsbruck und den SV Ried insgesamt 53 Spiele in Österreichs höchster Spielklasse.