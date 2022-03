"Wir müssen unsere Chancen besser verwerten, daran haben wir nun gearbeitet", sagt Daniel Madlener, Trainer des abstiegsbedrohten SK Vorwärts Steyr, vor dem morgigen Spiel am Tivoli bei Wacker Innsbruck (18.10 Uhr). In der Tat: Im Derby gegen Amstetten ließ die rot-weiße Offensive eine Fülle an Topchancen ungenutzt, das Resultat waren ein schmeichelhaftes 1:1 für das Topteam aus dem Mostviertel und trotz des Punktegewinns hängende Köpfe bei den Steyrern.