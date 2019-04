Vorwärts muss nach Amstetten: „Haben Hinspiel nicht vergessen“

AMSTETTEN, STEYR. Bundesliga-Derby der Bezirksnachbarn: Für beide Mannschaften geht um eine gute Ausgangsposition für die bevorstehenden Wochen des Abstiegskampfs.

Mit hängenden Köpfen hatte am 31. August ein Großteil der Fans das Vorwärts-Stadion verlassen: Der SKV war im Derby eben von Amstetten mit 1:4 gedemütigt worden und hatte zudem nach einer rüden Attacke den in Topform spielenden Simon Gasperlmaier für fünf Wochen verloren. Am Sonntag um 10.30 Uhr treffen die geografischen und Tabellennachbarn neuerlich aufeinander. Diesmal in Amstetten.

„Wir haben das Hinspiel nicht vergessen“, sagt Vorwärts-Trainer Gerald Scheiblehner und verspricht, seine Elf diesmal besser auf die Gangart der Mostviertler eingestellt zu haben. Diesen attestiert er nun allerdings gepflegteren Fußball: „Seit dem Trainerwechsel sind sie spielerisch besser, das macht es für uns aber nicht leichter.“

Über Zurückliegendes wolle er nicht reden, sagt Amstettens Trainer Jochen Fallmann: „Ich habe Steyr zweimal beobachtet und zwei Gesichter dieser Mannschaft gesehen.“ Er werde sein Team entsprechend einstellen, wichtig sei aber, dass seine Mannschaft ihr Spiel durchzieht.

Ein Satz zum Hinspiel fällt Fallmann dennoch ein: „Faire Härte gehört zum Fußball aber natürlich dazu, denn Kinder von Traurigkeit sind wir sicherlich nicht.“

