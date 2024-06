Vorwärts muss gegen Weiz alte Heimstärke auspacken

Damit der SKV in der Regionalliga nicht mehr ins Straucheln kommt, braucht es einen Punkt gegen Weiz.

Die Gastgeber machten in den ersten 15 Minuten Druck und hatten durch Akrap eine Topchance, er schoss aus kurzer Distanz über das Tor (3.). Vorwärts fand dann besser ins Spiel und war in der Folge auch offensiv präsent. Nach einem starken Wechselpass von Alvaro Collazo zog Oliver Filip von rechts in den Strafraum, machte einen Haken und schoss dann doch deutlich über das Tor (19.).