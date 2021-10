Vorwärts muss auch 0:2-Niederlage beim FAC gedanklich abhaken

STEYR. 30 Minuten lang beherrschten Notfallsanitäter und die Besatzung des Rettungshubschraubers "Christophorus 2" das Geschehen im FAC-Stadion. Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca hatte die Mannschaften der Vorwärts und der Floridsdorfer wieder in die Kabinen geschickt, damit der ÖAMTC-Helikopter im Flutlicht der Fußballarena landen und einen Notfallpatienten aufnehmen konnte, der in der Umgebung des Stadions reanimiert werden musste. Als der Rettungshubschrauber nach 30 Minuten Spielunterbrechung abhob, klatschten alle 650 Zuschauer im Stadion laut: ein Genesungswunsch für den Patienten.

Das Fußballspiel war demgemäß nicht mehr das Wichtigste an dem Abend. Der FAC führte nach Treffern von Oliveira (21.) und Flavio (64.) bereits 2:0, und die Gäste erweckten nach Wiederanpfiff in der verbleibenden Viertelstunde auch nicht mehr groß den Eindruck, das Steuer noch herumreißen zu können. Die Betonung liegt auf "können", nicht auf "wollen": Wieder liefen die Steyrer aufopfernd gegen die Wiener an, aber deren Passspiel blieb zu schnell und zu genau, dass eine Balleroberung selten zustande kam. Wenn doch, spielten die Rot-Weißen gefällig bis zum Sechzehner der Wiener, dort verpufften die Angriffe aber mit Fehlpässen.

So gesehen war für Madlener wieder nicht viel zu machen. "Wir waren im letzten Drittel des Feldes zu ungefährlich", analysierte er. Möglichkeiten seiner Leute sah der Vorarlberger fortwährend, nur als Torchancen umzusetzen vermochten sie diese wieder nicht. Nur Neuzugang Michael Martin (57.) und Oliver Filip (59.) hatten zwei Momente, die auch schon mal zu Toren führen können.