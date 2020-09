Vorwärts müht sich im Cup weiter und hofft auf Steigerung zum Liga-Auftakt

Der SK Vorwärts Steyr ist im Uniqa-ÖFB-Cup eine Runde weiter. Im Nachtragsspiel der 1. Runde zitterte sich die Mannschaft von Trainer Wilhelm Wahlmüller zu einem 1:0-Sieg.

420 Zuschauer sahen das Spiel am Mittwochabend unter strengen Hygiene-Vorschriften. Die Rot-Weißen gingen früh durch Josip Martinovic in Führung. Michael Halbartschlager hatte elegant per Fersler vorgelegt. Doch dann fielen die Steyrer nach und nach zurück und die Außenseiter aus der Regionalliga Ost übernahmen das Kommando auf dem Spielfeld. Vorwärts verdankte es Tormann Bernhard Staudinger, der mehrere starke Paraden zeigte, dass es mit der 1:0-Führung in die Pause ging.

Im zweiten Abschnitt spielten die Rot-Weißen auf das Haustor und damit in Richtung der derzeit coronabedingt auf Bierbänken sitzenden Fans auf der Südtribüne. Doch wer auf eine deutliche Leistungssteigerung der Wahlmüller-Elf gehofft hatte, sah sich enttäuscht. Im Gegenteil: Vorwärts hatte kaum noch Ballbesitz und die Gäste schnürten die Rot-Weißen großteils in deren eigener Hälfte ein. Das Innenverteidiger-Duo Alberto Prada und Nicolas Wimmer, der nach Kreuzband-Verletzung sein Pflichtspiel-Comeback gab, räumte aber fast alle hohen Bälle ab und Tormann Bernhard Staudinger konnte sich erneut auszeichnen. So blieb es beim 1:0. "Es war ein hartes Stück Arbeit. Wir haben nicht gut gespielt, waren zu wenig aggressiv und wir haben viele Zweikämpfe verloren. Im Endeffekt zählt aber nur der Aufstieg", sagte Wahlmüller, dessen Mannschaft anzusehen war, dass sie noch nicht in körperlicher Bestform ist. Aufgrund mehrerer Corona-Fälle waren einige Trainingstage ausgefallen. Zudem wurde ein einziges Testspiel absolviert. "Jedes Spiel ist jetzt für uns wichtig", sagt der Coach.

Ligastart in Amstetten

Am kommenden Sonntag, 10.30 Uhr, wartet mit dem SKU Amstetten auswärts gleich zum Auftakt die erste Hürde in der 2. Liga. Die Mostviertler haben aufgerüstet und unter anderem die Ex-Steyrer Christian Lichtenberger, Alin Roman und Okhan Yilmaz verpflichtet. Dafür könnte bei den Rot-Weißen erstmals der Ex-Amstettner Michael Drga einlaufen, der gegen Bruck/Leitha wie Neo-Stürmer Orhan Vojic noch geschont wurde. "Wir sind sicher Außenseiter wie gegen die meisten Mannschaften in der Liga, aber diese Rolle liegt uns ", sagt Wahlmüller. (mini)