Vorwärts mit Königstransfer abseits des Spielfelds

Der SK BMD Vorwärts Steyr möchte einen entscheidenden Schritt in Richtung Professionalisierung machen. Die Rot-Weißen engagierten mit Andreas Blumauer einen "General Manager".

Der gebürtige Trauner ist Fußball-Fans aus seiner Zeit beim SKN St. Pölten ein Begriff. Der 49-Jährige war zwischen 2014 und 2021 für die wirtschaftlichen und sportlichen Geschicke der Niederösterreicher verantwortlich, die 2016 in die 1. Bundesliga auf- und 2021 wieder abstiegen. Im selben Jahr endete sein Engagement. Unter seiner Federführung ging St. Pölten eine vielbeachtete Kooperation mit dem deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg ein.

Solche Regale wird Blumauer an der Volksstraße vorerst freilich nicht bedienen. Er soll das seit dem Abstieg aus der 2. Liga in unruhige Fahrwasser geratene Vorwärts-Schiff zunächst in ruhige Gewässer navigieren, um danach einen neuen Anlauf in Richtung Profi-Fußball zu versuchen. "Unser kurzfristiges Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt, langfristig geht es darum, nachhaltige Strukturen zu schaffen, die den Verein stabilisieren und weiterentwickeln. Von mir wird es keine großen Versprechungen geben, sondern harte Arbeit, wir müssen einfach wieder Feuer entfachen und positive Schlagzeilen schreiben. Wir wollen Fans und Sponsoren und mehr Sichtbarkeit in der Region zurückgewinnen", sagt der 49-Jährige. Dafür wolle man den gesamten Verein, auch die Jugend sowie die Frauen- und Inklusionsmannschaft, einbinden.

Ex-Präsident Reinhard Schlager hat Blumauer, der unter anderem auch Geschäftsführer des Red Bull Rings in Spielberg war und zuletzt mit Partnern ein Unternehmen in der Nachhaltigkeitsbranche aufbaute, von der Aufgabe an der Volksstraße überzeugt. Zunächst wird Blumauer in Teilzeit drei Tage pro Woche in Steyr arbeiten, mit Perspektive auf mehr. "Wir hatten immer schon viele Ideen mit unserem Verein, aber nicht die Ressourcen, sie umzusetzen – das soll sich nun durch Andreas ändern", sagt Präsident Markus Knasmüller. Man wolle keine kurzfristigen Experimente, sondern einen nachhaltigen Weg gehen. "Deshalb war es uns wichtig, eine erfahrene Persönlichkeit an Bord zu holen, die nicht nur Fußballsachverstand mitbringt, sondern auch Expertise in der Neustrukturierung von Vereinen besitzt", sagt Knasmüller.

Autor Stefan Minichberger Stefan Minichberger