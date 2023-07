Vorwärts komplettierte Torhüter-Trio

Der Höhepunkt der sommerlichen Testspielserie des SK BMD Vorwärts Steyr steht morgen ab 17 Uhr auf dem Programm: Gegner im Stadion an der Volksstraße sind die Queens Park Rangers. Der Traditionsklub aus London befindet sich im Mühlviertel auf Trainingslager, spielt aktuell auf der Insel in der zweithöchsten Spielklasse "Championship" und war zuletzt in der Saison 2014/15 in der Premiere League tätig. Der Marktwert der von Gareth Ainsworth trainierten Mannschaft ist dennoch enorm: 32,85 Millionen Euro.

Deutlich kleinere Brötchen müssen hingegen die in die Regionalliga abgestiegenen Rot-Weißen backen. Allerdings nimmt das Gesicht der vom neuen Chefcoach Markus Eitl trainierten Elf immer mehr Gestalt an. Nach der Verpflichtung des Spaniers Alvaro Suarez Collazo – der 25-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb einen Zweijahresvertrag in Steyr – wurde vom SKV auch das Torhüter-Trio komplettiert: Zusätzlich zu Niklas Radner (18) werden in dieser Saison Michael Fauland (25) und Valerian Hüttner (22) zwischen den Pfosten stehen.

