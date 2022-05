Vorwärts-Kicker zeigten Talent auf dem Tennisplatz

Auf der Sportanlage Gleink sind sie Nachbarn. Wenn die Spieler des SK Vorwärts auf dem ehrwürdigen Union-Platz ihre Trainingseinheiten abhalten, schwingen die Tenniscracks des UTC Casa Moda Steyr nebenan die Schläger.

Gestern stattete die Mannschaft von Trainer Daniel Madlener den Tennisspielern einen Besuch ab. Eine Koordinationseinheit mit Team-Building-Charakter stand auf dem Tennisplatz auf dem Programm. Nach einer kurzen Einschulung durch UTC-Sportchef Stefan Minichberger wurde ein Doppelturnier ausgespielt, bei dem die Kicker fast gleich großen Enthusiasmus und Einsatz zeigten wie auf dem grünen Rasen.

Das Duo Michael Lageder/Alem Pasic holte nach einem Finalkrimi gegen das Doppel Miroslav Cirkovic/Joel Dombaxi ungeschlagen den Turniersieg. Platz drei ging an Can Alak/Paul Sahanek. Als Siegespräsent gab es keinen Pokal, sondern Fanschals des UTC, der am 22. Mai in die diesjährige Bundesliga-Saison startet.