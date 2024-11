Vorwärts kassierte schon wieder in der Nachspielzeit den Treffer zur Niederlage

Das darf doch nicht wahr sein. Zum bereits dritten Mal in dieser Regionalligasaison verlor der SK BMD Vorwärts Steyr durch einen Treffer in der Nachspielzeit. Nach dem Gegentreffer in der 96. Minute zur 1:0-Niederlage in Leoben im dritten Saisonspiel und dem Tor in der 95. Minute vor zwei Wochen im letzten Herbstheimspiel beim 1:2 gegen Deutschlandsberg erhielt die Elf von Trainer Markus Eitl nun auch im letzten Spiel des Jahres in St. Andrä gegen die WAC Amateure einen Treffer in der 95. Minute: Diesmal war es der zur Pause eingewechselte Godwin Agbevor, der nach Ende der regulären Spielzeit zum 2:1 für die Kärntner traf. Danach pfiff die selbst nach Ansicht der Steyrer gute Schiedsrichterin Lena Hirtl die Partie ab.

Führung nach 23 Sekunden

"Ich fühle mich nur noch leer", sagte unmittelbar nach Spielende Gerald Perzy, sportlicher Leiter des SKV, zu seiner Gefühlslage befragt: "Wir haben wieder einmal die falschen Entscheidungen getroffen, wollten den Lucky Punch erzwingen und sind bestraft worden."

Die Rot-Weißen hatten in der Nachspielzeit 25 Meter vor dem WAC-Tor einen Freistoß, beorderten alle großen Spieler nach vorne und kassierten im Konter den spielentscheidenden Treffer. Perzy: "Wir haben im Herbst mit unserer dezimierten Mannschaft richtig viel Lehrgeld bezahlt. Im Frühjahr kann es nur besser werden."

Die Rot-Weißen, die diesmal von Daniel Bilic bereits nach 23 Sekunden in Führung gebracht wurden und in Minute 5 das 1:1 erhielten, überwintern damit mit 13 Punkten auf Rang 14 von 16 Teams.

