Vorwärts kassierte "richtig doofe Niederlage" in Leoben

1:0-Ergebnisse sind in der neuen Saison der Regionalliga Mitte aktuell das Markenzeichen des SK BMD Vorwärts Steyr. Nach der Niederlage in Oedt und dem Heimerfolg gegen St. Anna folgte am Freitag ein 0:1 beim großen Ligafavoriten Leoben. Allerdings eine Niederlage mit einer großen Portion Pech, die wohl nicht nur im ersten Moment für alle Rot-Weißen sehr schmerzhaft war. Oder, wie es Vorwärts-Trainer Markus Eitl ausdrückte: "Eine richtig doofe."

Grund für den Ärger: Der Gegentreffer fiel erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit aus einem Glücksschuss aus 25 Metern Entfernung. Und das, obwohl nur vier Minuten angezeigt worden waren. "Der Schiri hat nur noch darauf gewartet, abpfeifen zu können", sagt Eitl. Leoben hatte den Ball eher planlos in den 16er gedroschen, "unsere Kopfabwehr ist dann aber direkt vor dem starken Fuß von Marco Untergrabner gelandet und der hat einfach abgezogen – ein wirklich schönes Tor ins Eck, unhaltbar für Josef Gruber". Der von Bad Schallerbach verpflichtete Schlussmann hat sich als neue Nummer 1 zwischen den Pfosten etabliert.

Davor hatten es die Vorwärts-Spieler mehrmals selbst auf dem Fuß, ihren Fans eine Auswärtsüberraschung zu bereiten. Nach 45 Sekunden wurde der starke Oliver Filip im Strafraum unsanft gestoppt – Eitl: "Da hat der Mut gefehlt, so früh auf Elfmeter zu entscheiden" –, nur eine Minute später traf Filip die Stange. Ein Kunststück, das Martin Coello elf Minuten später wiederholte. Danach verfehlten Michael Oberwinkler und vor allem Mirnes Cinac in der Nachspielzeit das Tor nur knapp.

"Es tut weh, dass wir mit leeren Händen heimgefahren sind", sagt Eitl, "aber wir dürfen auch stolz sein. Denn das Spiel hat wieder gezeigt, dass wir mit allen Teams in der Liga mithalten können."

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner