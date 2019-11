Vorwärts kann gegen den KSV Bonuspunkte holen

"Wir fahren nach Kapfenberg, um mindestens einen Punkt zu holen", sagt Vorwärts-Trainer Willi Wahlmüller vor dem letzten Spiel der für den SKV erfolgreichen Hinrunde der 2. Bundesliga. Die Rot-Weißen treten am Freitag um 19.10 Uhr im Franz-Fekete-Stadion Kapfenberg gegen das Tabellenschlusslicht an.

Schon jetzt hat Vorwärts mit 22 Zählern um einen Punkt mehr erobert als in der gesamten Vorsaison. In den beiden ausstehenden Partien vor der Winterpause – in einer Woche heißt der Gegner am Samstag, 30. November, um 14 Uhr in Steyr neuerlich Kapfenberg – will sich der SKV noch einen kleinen Punktepolster fürs Frühjahr erarbeiten. Allerdings sollten die drittplatzierten Steyrer die letztplatzierten Steirer nicht auf die leichte Schulter nehmen. Der von Trainer Kurt Russ betreute KSV hat sich nach dem katastrophalen Saisonstart erfangen und in den letzten fünf Meisterschaftsspielen neun Punkte geholt – um einen mehr als Vorwärts im selben Zeitraum.

Die Rot-Weißen haben aber in der Länderspielpause beim 1:1 gegen St. Pölten Selbstvertrauen getankt. Wahlmüller: "Josip Martinovic hat sich im Training am Sprunggelenk verletzt und Michael Halbartschlager fällt gesperrt aus."

Zwei Duelle mit dem GAK

Für den SKU Amstetten stehen vor der Winterpause zwei Duelle mit Aufsteiger GAK auf dem Programm. Beim Traditionsclub trat gestern nach sieben Jahren überraschend Obmann Harald Rannegger zurück. Er wird am Freitag um 19.10 Uhr beim Heimspiel gegen die Mostviertler verabschiedet. Der SKU liegt mit 19 Zählern drei Punkte vor dem GAK auf Rang acht.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at