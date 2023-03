Vorwärts kämpft in Lafnitz gegen eine miese Bilanz

"Es gibt viele Bereiche, in denen wir gut sind. Vor allem aber wären die Tore zu verhindern gewesen, wenn wir das umgesetzt hätten, was wir im Training geübt haben", sagt der Vorarlberger. Vor dem Auswärtsspiel in Lafnitz am Freitag um 18.10 Uhr gibt er sich zuversichtlich: "Wir müssen mehr Konstanz in unser Spiel bringen, und es wird eine super Leistung von uns brauchen. Aber wir wollen Punkte holen." Das wäre sowohl für die Tabelle wie auch fürs Selbstvertrauen seiner Elf wichtig.

Die Bilanz gegen die Steirer, die zum Auftakt einen 2:1-Auswärtserfolg bei der Admira gefeiert hatten, ist jedoch wenig rosig. In den neun Zweitligaduellen mit Lafnitz gelang den Rot-Weißen erst ein einziger Sieg – im Herbst ein 2:1 daheim durch Tore von Oliver Filip und David Bumberger.

Amstetten bei den Jungbullen

Deutlich gelassener kann Amstettens Trainer Jochen Fallmann die Vorbereitung auf die Sonntagspartie (12.30 Uhr) beim FC Liefering angehen. Seine Elf hatte am Wochenende beim 3:3 daheim gegen Dornbirn große Moral bewiesen und in Unterzahl sogar einen Zwei-Tore-Rückstand egalisiert. Dabei glänzte Sebastian Leimhofer als Doppeltorschütze. Gegen die Jungbullen muss die defensive Stabilität allerdings besser werden.

