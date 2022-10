Vorwärts ist wieder im Keller angelangt

Die gesamte Gastmannschaft rutschte auf dem Rasen aus, den der Regen über dem Platz von Blau-Weiß Linz am Samstagabend aufgeweicht hatte. Ein Fehler im Spielaufbau, und schon klingelte es im Kasten von Steyr-Goalie Florian Eres, der in der 11. Minute Fally Mayulus Abschluss parierte, gegen den Nachsetzer von Paul Mensah aber machtlos war. Damit war das Match für die Rot-Weißen schon wieder auf der schiefen Ebene. Ein Schuss von Ogi Sivrikaya (25.) fiel zu zentral aus, sodass die Szene nur statistischen Wert besaß, im Gegenzug waren die Linzer wieder viel gefährlicher und Eres hielt mit einer Glanzparade gegen Matthias Seidl die Steyrer Elf noch im Spiel. Die einzige Veränderung nach der Pause war nur, dass es zu regnen aufgehört hatte. Mayulu machte mit einem Doppelpack (53., 58.) den Sack zu, ehe SKV-Trainer Daniel Madlener mit einer Dreierkette aufmachte. Mehr als der Ehrentreffer zum 1:4 in der 91. Minute – die Linzer hatten zwischenzeitig noch einen Elfer verwandelt – war nicht mehr drin.