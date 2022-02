Vorwärts in Vorbereitung ungeschlagen

Beim letzten Testspiel vor Beginn der Frühjahrsrunde trennte sich gestern der SK Vorwärts Steyr auswärts vom bayerischen Regionalligisten SpVgg Unterhaching mit 3:3.

Die Steyrer zeigten über weite Strecken eine spielerisch bravouröse Leistung, erspielten sich viele Torchancen, fingen sich ohne Abwehrchef Alberto Prada aber auch unnötige Gegentore ein. "Es war alles in allem ein guter Test", resümierte Trainer Daniel Madlener.

In der Münchner Vorstadt brachte Michael Martin die Rot-Weißen in Führung. Oliver Filip erhöhte per Freistoß auf 2:0, ehe die Gastgeber, die von Ex-Bayern-Stürmer Sandro Wagner betreut werden, verkürzten. Cen Alak erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 1:3. Nach dem Anschlusstreffer per Foulelfmeter gelang Unterhachings Alt-Star Stephan Hain kurz vor Schluss der Ausgleich. Michael Halbartschlager erlitt eine Knöchelverletzung.