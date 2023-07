Vorwärts im Cup chancenlos, Amstetten ist weiter

Bereits in der ersten Runde des heimischen Fußballcups schieden zwei der drei aus der Region beteiligten Teams aus. Die beiden Regionalligisten SK Vorwärts Steyr – 0:3 gegen Klagenfurt – und Ardagger – 0:6 gegen Salzburg – blieben dabei jeweils gegen Bundesligisten ohne Torerfolg. SKU Amstetten feierte beim Kremser SC einen 3:2-Erfolg.

Vor 1000 Zuschauern stand in Steyr vor allem Torhüter Valerian Hüttner im Mittelpunkt. Der 22-Jährige verhinderte bereits in der dritten Minute die frühe Führung der von Peter Pacult betreuten Kärntner. In der 13. Minute war er dennoch geschlagen: Arweiler brachte die Gäste in Führung. Danach fanden die Rot-Weißen besser ins Spiel, nennenswerte Torchancen ließ der Bundesligist keine zu. Die beste Möglichkeit auf einen Ehrentreffer fand Lukas Prokop kurz nach Wiederbeginn vor. Mit seinem satten Schuss aus rund 25 Metern fand er in Tormann Knaller aber seinen Meister. Nach rund einer Stunde war auch die Hoffnung auf die Sensation verflogen: Karweina (63.) erhöhte auf 0:2, Mahrer (71.) stellte den Endstand her.

In Runde zwei steht Amstetten, die Truppe von Jochen Fallmann musste bei Regionalligist Krems aber bis zum Schlusspfiff kämpfen. Dominik Weixelbraun (24.) und Thomas Mayer (45.) hatten zwar schon vor dem Pausenpfiff für eine komfortable, wenn auch schmeichelhafte Führung der Gäste gesorgt, die Wachauer waren dennoch brandgefährlich und kamen in der 77. Minute auch zum Anschlusstreffer. Danach bewies Fallmann seinen Riecher, wechselte Sebastian Kapsamer ein, und der dankte es drei Minuten später (84.) mit dem Treffer zum 1:3. In der 88. Minute verkürzte Krems durch Doppeltorschütze Kemper auf 2:3, dabei blieb es auch.

Ohne Chance war Regionalliga-Aufsteiger Ardagger gegen Meister Red Bull Salzburg: Die Mostviertler verloren klar 0:6. Der erst 20-jährige Tormann Moritz Herbst verhinderte mit einigen Glanzparaden eine noch höhere Niederlage.

