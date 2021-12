Mit 17 Treffern in 17 Spielen für den SV Telfs spielte sich der 22-jährige Offensiv-Allrounder Can Alak in seiner ersten Herbstsaison in der Regionalliga in die Notizbücher heimischer Topclubs. Sogar dem Ex-Internationalen und Austria Wien-Scout Andreas Ogris war der Torjäger eine Reise nach Tirol wert. Gestern wechselte der 1,86 Meter große zentrale Mittelfeldspieler, der sich auch als hängende Spitze wohl fühlt, leihweise mit Kaufoption zum SK BMD Vorwärts Steyr.