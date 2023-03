Vorwärts holt nach Blitzstart einen Punkt in Horn

Tolga Günes verwertete einen Elfmeter für Vorwärts zum 2:2-Endstand in Horn.

Nach starker Leistung reiste der SK BMD Vorwärts Steyr mit einem verdienten Zähler vom Auswärtsspiel beim Tabellendritten SV Horn heim. Das 2:2 war das bereits dritte Unentschieden in Folge in der 2. Liga. Im Kampf gegen den Abstieg benötigt die Truppe von Trainer Daniel Madlener allerdings dringend endlich einmal drei Punkte in einem Spiel.

Horn machte vor der Pause über weite Strecken das Spiel und hatte in der 5. Minute die erste Möglichkeit. Vorwärts-Schlussmann Niko Polster war aber gegen Hausjell zur Stelle. Auf der anderen Seite gingen die Rot-Weißen mit dem ersten gelungenen Spielzug in Führung: Nach Vorarbeit von Oliver Filip vollendete Murat Satin zum 0:1 (9.). In der Folge stand die Vorwärts-Defensive gut und ließ wenig zu. Kurz vor der Pause gelang es den Waldviertlern aber doch, den entscheidenden Pass zu spielen, Mulahalilovic verwertete zum 1:1 (44.).

Für die zweite Halbzeit brachte Madlener dann Alberto Prada und Joel Dombaxi für Faris Zubanovic und den mit Gelb belasteten Nico Wiesinger ins Spiel. Prompt legte Vorwärts auch einen Blitzstart hin und hatte die große Chance auf die neuerliche Führung. Horn-Goalie Hotop parierte gegen Filip (46.) allerdings stark. Drei Minuten später führte ein missglückter Rückpass in den Lauf von Ex-Vorwärtsler Okan Yilmaz zur Horner Führung. Der Stürmer überspielte Polster und schoss zum 2:1 ein.

Die Rot-Weißen rafften sich aber rasch auf und kamen in einer offenen Partie zu weiteren Chancen. Nach Foul von Bauer an Filip gab es Elfmeter für die Madlener-Elf. Tolga Günes verwertete souverän zum 2:2 (60.). Kurz darauf Glück für Vorwärts: Der Horner Pronichev traf nur die Latte (63.). Gegen Spielende waren dann die Rot-Weißen dem Siegestreffer wieder näher. Sie drückten ab der 80. Minute vehement und hatten eine Reihe von Möglichkeiten. Die beste Chance fand Satin vor, dessen Schuss von Hotop pariert wurde (94.).

Es blieb beim 2:2, Vorwärts fehlen damit zwei Zähler auf einen Nichtabstiegsplatz. Die nächste Meisterschaftspartie bestreiten die Rot-Weißen am 31. März daheimgegen den FAC Wien.

