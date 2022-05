Vorwärts hat mit drei Punkten im Ländle "Top-Ten-Platz" fixiert

Das Glück ist ein Vogerl, es fliegt davon, wenn es will, aber es lässt sich anfüttern. Wahrscheinlich ist es die unglaubliche Moral, die in der rot-weißen Mannschaft steckt, dass ihr das Glücksvogerl auch schon bisweilen aus der Hand frisst. So auch beim für die Vorwärts noch wichtig gewesenen Prestigespiel beim FC Dornbirn um einen Platz unter den zehn Besten der Zweitliga-Tabelle.

Die Vorarlberger, bei denen es um nichts mehr ging, weil sie schon fix abgestiegen sind, begannen in der ersten Halbzeit mit viel Schwung. In der 22. Minute zappelte bereits der Ball hinter Thomas Turner im Netz, der Schiri-Assistent entschied – durchaus mit Glück für Vorwärts – auf Abseits. Zwei Minuten später verwertete Mijic eine Vorlage von Bauernfeind dann doch zur 1:0-Führung der Dornbirner. Sicher kein Unglück für die Steyrer war der Last-Minute-Treffer von Alem Pasic, der in der 46. Minute einen Flachschuss aus 20 Metern Entfernung gut genug platziert hatte, sodass zur Pause "1:1" auf der Anzeigentafel stand.

Nach Wiederbeginn übernahm Vorwärts die Kontrolle über das Spiel, nicht aber über Mijic: Der traf überraschend für die meisten der 400 Zuseher bei freiem Eintritt zur Birkenwiese in der 62. Minute zum 2:1 und damit zur abermaligen Führung der Vorarlberger. Worauf die Elf, die von Daniel Madlener trainiert wird, nicht verlieren wollte: Kevin Brandstetter erzielte mit einem Schuss vom Elferpunkt den Ausgleichstreffer zum 2:2. Worauf die Elf, die von Daniel Madlener trainiert wird, auch noch gewinnen wollte: Tolga Günes nutzte in der 93. Minute ein gutes Zuspiel von Joel Dombaxi zum 3:2-Auswärtssieg.

Der SKU Amstetten drehte gegen den GAK nach einer torlosen ersten Halbzeit mächtig auf und landete in den restlichen 45 Minuten einen klaren 3:0-Heimsieg.