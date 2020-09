Vorwärts feierte beim GAK ersten Saisonsieg

Am dritten Spieltag der 2. Bundesliga feierte der SK Vorwärts Steyr endlich den wichtigen ersten Saisonsieg. Die Elf von Trainer Willi Wahlmüller setzte sich dank eines frühen Treffers von Josip Martinovic beim GAK mit 1:0 durch. Die Rot-Weißen überholten damit die Grazer in der Tabelle und rückten auf Rang sieben vor.

Bei strömendem Regen machen die Grazer daheim gegen defensiv eingestellte Steyrer in den Anfangsminuten das Spiel. Der wichtige Führungstreffer gelang allerdings den Gästen. Ein Schussversuch von Pascal Hofstätter wurde abgefälscht, der Ball landete vor den Füßen von Martinovic und der 31-jährige Kroate verwertete in der 19. Minute souverän zum 0:1. Dem 1,90 Meter großen Stürmer gelang damit in dritten Bundesligaspiel der dritte Treffer.

Mit der Führung im Rücken spielten die Rot-Weißen befreit auf. Es folgt die stärkste Phase der Wahlmüller-Elf, die durchaus auf 2:0 stellen hätte können. Zuerst prüfte der Spanier David Paz den Grazer Torhüter Nicht (24.), danach landete ein Kopfball von Nico Wimmer an der Latte (26.). Doch auch Vorwärts hatte Glück, als der GAK kurz darauf einen Latten-Treffer verbuchte.

Nach dem Wechsel erhöhten die Steirer erwartungsgemäß den Druck, doch die Vorwärts-Defensive rund um den erneut großartigen Torhüter Bernhard Staudinger hielt die Null bis zum Ende. "Wenn man zu Null gewinnt, ist es immer das Schönste. Mir taugt es, wenn ich viel zu tun habe", sagte Staudinger nach dem Schlusspfiff im TV-Interview, "wir haben eine starke kämpferische Leistung gezeigt, genau das zeichnet uns aus."

Glücklich und zufrieden, jedoch nicht euphorisch war auch Trainer Willi Wahlmüller nach dem Erfolg: "Wir haben hier einen dreckigen Sieg gefeiert. Das ist für den weiteren Verlauf der Meisterschaft sehr wichtig."