Vorwärts-Endspiel: "Jeder Fan, der mitfährt, gibt uns zusätzliche Kraft"

Für den SK BMD Vorwärts geht es am Sonntag in der Südstadt gegen die Admira um alles. Gewinnen die Rot-Weißen, spielen sie auch kommende Saison in der 2. Liga. Gewinnen sie nicht, geht es nach fünf Jahren zurück in die Regionalliga Mitte, was höchstwahrscheinlich das Ende des Profibetriebs bedeuten würde.