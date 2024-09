Vorwärts bleibt auswärts ohne Punkt

Zwei Zu-null-Siege daheim, zwei Niederlagen ohne eigenen Torjubel in der Fremde: Der SK Vorwärts Steyr bleibt in der Regionalliga ein Team mit zwei Gesichtern. Diesmal setzte es im Derby beim Tabellenzweiten Gurten ein 0:2. Da nützt es wenig, dass Gurtens Sportlicher Leiter Sebastian Dietrich von einem "Match auf Augenhöhe" sprach, Vorwärts richtig gefährlich gewesen sei und sogar den Siegestreffer auf dem Fuß hatte. An Chancen hatte es den Rot-Weißen nicht gemangelt, auch wenn Vizemeister Gurten nach der Pause deutlich den Druck erhöhte. Die Tore (64., 95. Elfmeter) schossen die Innviertler in Hälfte zwei, dazwischen sah Tobias Schott (Gurten) Rot.

Der SKV liegt damit mit sechs Punkten aus fünf Spielen in der zweiten Tabellenhälfte auf Rang 11.

