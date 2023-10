Vortrag in der Tierklinik Steyr: Wie man sich mit Hund verhält

Erstmals seit längerer Zeit lädt die Tierklinik Steyr an der Leopold-Werndl-Straße wieder zu einem Tag der offenen Tür: Tierfreunde und Interessierte können sich am Samstag, 4. November, von 14 bis 18 Uhr selbst ein Bild vom Angebot in der heuer behutsam renovierten Klinik machen.

"Den Schwung möchten wir nutzen und uns persönlich bei Kunden, Kollegen, Lieferanten und Partnern vorstellen", sagt Valentin Pfeil, der das zehnköpfige Team seit rund zwei Jahren als Geschäftsführer leitet. Besuchern werde ein spannender Nachmittag mit Führungen, Futtermittelberatung für Hund und Katze, einer Mikroskopierinsel mit Isabel Brand sowie einer Kinderschminkstation mit Lisa Matschiner geboten.

In der Tierklinik Steyr scheut man aber auch vor brisanten Themen nicht zurück: Leopold Pfeil hält ab etwa 16.30 Uhr einen Vortrag zu aktuellen Fragen der Hundehaltung und lädt zur offenen Diskussion ein. "Die leider unerfreulichen Vorfälle in jüngster Zeit haben uns dazu bewogen, zu diesem Thema zu beraten", sagt Pfeil.

