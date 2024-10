Vortrag: Einmal Richtung Hölle und wieder zurück

Am Montag, 7. Oktober, drei Tage vor dem Welttag der psychischen Gesundheit, lädt das Dominikanerhaus Steyr um 19 Uhr zum Vortrag "Einmal Hölle und zurück" mit dem Steyrer Theologen und diplomierten Lebensberater Ewald Kreuzer.

Viele Menschen leiden an Depressionen, Überforderung, Schuldgefühlen, Angstzuständen, Schlaflosigkeit oder Suizidgedanken. Angehörige leiden mit und fühlen sich oft rat- und hilflos. Welche Wege es gibt, dass Betroffene psychische Gesundheit wiedergewinnen und zu neuer Lebensfreude finden, darüber spricht Kreuzer: "Neben Medikamenten und diversen Therapien kommt der Neuorientierung des Lebens eine wichtige Bedeutung zu."

Im Vortrag kombiniert er hilfreiche Tipps mit Leseproben aus dem Buch "Neu aufblühen! Rat und Hilfe bei Depressionen", das der Obmann des Vereins für psychische Gesundheit PRO HOMINE herausgebracht hat und in Kürze in Neuauflage erscheint. An diesem Abend stellt sich auch die Steyrer Selbsthilfegruppe für Menschen mit Depressionen und deren Angehörige vor und informiert über ihre Angebote.

