"Eine so positive Entwicklung der Raiffeisenbank Region Sierning-Enns gelingt nur durch ein Miteinander und durch ein Füreinander-da-Sein", sagte Karl Dietachmair (65), mehr als 40 Jahre lang in der Geschäftsleitung des Geldinstituts, anlässlich seines Abschieds von der Spitze der Bank: "Ich habe meine Visionen gelebt, meine Ziele erreicht und meine Mission erfüllt." Vor 130 Jahren, am 6. März 1892, war die heutige Raika als kleine Vorschusskasse der Messererzunft Neuzeug gegründet worden.