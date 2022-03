Vorrang für Radfahrer: Amstetten will Wegenetz deutlich verbessern

Markus Brandstetter hat einen Nerv getroffen. Zumindest deutet Amstettens Vizebürgermeister (VP) die Ergebnisse einer Umfrage so, die die Stadtgemeinde in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro IKW und dem Mobilitätsmanagement der NÖ. Regional durchführen hat lassen. Das Thema: die Verbesserung des Radwegenetzes in Amstetten.

879 Zweirad-Freunde ließen innerhalb von drei Wochen ihre Meinung einfließen. "Die Rückmeldung war enorm und die Teilnehmerzahl deutlich höher, als wir erwartet hatten. Wir wollen das Radwegenetz in der Stadt und im Umland verbessern. Mit dieser Verbesserung wollen wir dann auch mehr Amstettner zum Um- und Aufsteigen bewegen", sagt Brandstetter.

Konkrete Schwerpunkte

Die Fragen, die gestellt wurden, waren genauso konkret wie die Antworten, die zurückkamen. Vorschläge für Lückenschlüsse oder Entschärfungen von Gefahrenstellen trudelten ein, auch spezifische Verbesserungen wurden gewünscht: beim Allersdorfer Kreisverkehr und bei der Ybbsstraße beispielsweise.

Ein dringliches Anliegen der Radfahrer war auch die Verbesserung von Abstellanlagen – beispielsweise überdachte Radabstellanlagen beim Kino oder beim City Center Amstetten (CCA). Thematisiert wurden auch das Radfahren gegen die Einbahn oder Qualitätssteigerungen durch zusätzliche Beleuchtung an bestehenden Radwegen.

Die Umfrage wird nun wissenschaftlich ausgewertet, das Ergebnis soll in die weitere "Radbasisnetzplanung" einfließen.

Die Stadtgemeinde begann aber bereits vorab mit dem Ausbau von wichtigen Radverbindungen: mit jener vom Bahnhof Amstetten bis zum Interspar. "Der erste Teil wurde bereits fertiggestellt. Nun arbeiten wir an den letzten Metern Richtung Bahnhof", sagt Brandstetter.

In den kommenden Jahren sollen in 189 Gemeinden in ganz Niederösterreich rund 200 Kilometer an Rad-Schnellrouten entstehen. Bereits heuer fließen 16 Millionen Euro in die Infrastruktur.