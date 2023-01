Vor Rekordkulisse zeigten Routiniers ihre Klasse

Mehr als 100.000 Zuschauer machten am vergangenen Wochenende die Jännerrallye rund um Freistadt zu einem Volksfest. "Der Motorsport lebt in Oberösterreich", sagt Beifahrer-Ikone Sigi Schwarz, der mit Pilot Kris Rosenberger auf den guten achten Platz fuhr. Die Stimmung sei grandios gewesen. "Es ist schon sehr, sehr lange her, dass ich solche Zuschauermassen gesehen habe. Vor solch einer Kulisse zu fahren, ist etwas Besonderes", sagte Rosenberger. Nicht nur die Zuschauer an der Strecke, sondern auch jene vor den TV-Geräten hatten dabei beste Sicht auf die beiden Routiniers. Ihr VW Polo GTI Rallye2 wurde vom ORF mit einer Cockpit-Kamera ausgestattet. "Ein bisschen fühlten wir uns wie bei Big Brother", sagt der Gastwirt aus der Steyrling schmunzelnd.

Betreut wurde das Auto vom BRR-Team des vielfachen Rallye-Staatsmeisters Raimund Baumschlager. Der 63-Jährige aus Rosenau am Hengstpass feierte selbst ein Comeback auf der Strecke und fuhr bei schwierigen Verhältnissen auf schlammigen Straßen mit Co-Pilot Pirmin Winklhofer im Skoda Fabia Rallye RS Rallye2 in dem international stark besetzten Starterfeld auf den sechsten Rang.

