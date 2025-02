Vor der Haustür Kronstorfs wird an der Zukunft gebaut

Viele Autofahrer fragen sich dieser Tage, was da in unmittelbarer Nachbarschaft zur B309 ausgesteckt ist und was auf der grünen Wiese im Inkoba-Gewerbegebiet von Kronstorf und Hargelsberg gebaut wird. Inkoba steht für interkommunale Betriebsansiedlungen. "Bei uns ist momentan einiges in Bewegung, große Zukunftsthemen werden bearbeitet", sagt Kronstorfs Bürgermeister Christian Kolarik (VP) im Gespräch mit den OÖN.