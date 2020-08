Vor dem Museum Arbeitswelt soll ein neuer Steg den FH-Campus vereinen

"Das wird eine Bereicherung nicht nur für die Fachhochschule, sondern für den gesamten Stadtteil", sagt FH-Dekan Heimo Losbichler über das neue Projekt, das je nach Sichtweise vor beziehungsweise hinter dem Museum Arbeitswelt entstehen wird. "Und im Hinblick auf die Landesausstellung wird es für ganz Steyr ein Gewinn."

Wovon Losbichler dermaßen schwärmt, ist ein beim Museumsvorplatz beginnender, an das Museum angehängter, entlang der Steyr führender, rund 52 Meter langer und zwei Meter breiter Fußgängersteg, an den sich eine rund elf Meter lange und vier Meter breite Brücke schließt. Diese führt vom Museum über das von der Kupferhammerfalle herabziehende Überwasser in Richtung des Vorplatzes des neuen FH-III-Komplexes. Beides zusammen wird nicht nur einen weiteren tollen Aussichtsweg entlang des Steyrflusses ergeben, sondern auch die Wege der Studierenden erleichtern und die Steyrer Fachhochschule zu einem echten Campus vereinen. Für Steyr wäre es nach dem Panoramalift auf den Tabor die nächste Zukunftsinvestition.

Planskizze Bild: Kneidinger

Kosten unter einer Million Euro

Die Kosten für diesen Verbindungsweg dürften dem Vernehmen nach aktuell noch deutlich unter einer Million Euro liegen. Stadt Steyr, Land Oberösterreich und Fachhochschule sollen für je ein Drittel der Summe aufkommen. Noch stehen allerdings die entsprechenden Beschlüsse des Steyrer Gemeinderates und beim Land Oberösterreich aus.

"Unsere Planungen und Gespräche mit Landesrat Markus Achleitner sind schon weit gediehen", sagt Bürgermeister Gerald Hackl, "wir haben uns alle gemeinsam sehr bemüht. Es wäre jedenfalls ein tolles Projekt, von dem alle sehr profitieren würden."

Die Planung erfolgte in Kooperation zwischen Architekten Kneidinger aus Linz und Hertl Architekten aus Steyr. Baubeginn soll noch heuer sein. Die wasserrechtliche Bewilligung wurde bereits erteilt.

Steg mit Lichtkanal

Die Brückenkonstruktion selbst soll aus beschichteten und lackierten Stahlträgern und einem Belag aus eingefärbtem und sandgestrahltem Stahlbeton bestehen. Der Steg wird in einer leichten Konstruktion aus Stahl hergestellt und hebt sich mit einem Holzbohlenbelag von dem der Brücke ab. Beim gesamten Geländer handelt es sich um eine in dunkler Farbe gehaltene Stahl-Stabgeländer-Konstruktion, die einen Lichtkanal beherbergt.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at