Vor 30 Jahren gründete Erich Fröschl die Galerie Steyrdorf

Vor genau 30 Jahren wurde in der Steyrer Sierningerstraße die Galerie Steyrdorf aus der Taufe gehoben. Ihr Gründer Erich Fröschl war damals in Steyr ein nahezu unbeschriebenes Blatt. Zu lange war er davor auf künstlerischer Wanderschaft. Nach Aufenthalten in Norditalien und Venedig zog es ihn zunächst zur Sommerakademie nach Salzburg, wo er den Geist von Oskar Kokoschka atmen durfte.