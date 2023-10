Von Wien nach London für die Haar-Trends 2024

Bei der 15. Ausgabe der Veranstaltung gingen 40 Shows von international bekannten Designern wie Thang de Hoo, Callisti, Marcel Ostertag und vielen weiteren Akteuren der Modewelt über die Bühne.

Kadir, der in Steyr in der Pfarrgasse, in Reichraming und in Großraming "Fash Hair"-Salons betreibt, war mit einem Team von zehn Friseuren und Friseurinnen für die Haarpracht der Models verantwortlich. "Es war wieder ein tolles Erlebnis für mich und mein Team", sagte der 42-Jährige.

Ideen und Anregungen für die neuesten Haar-Trends in der Modewelt holt sich der Ennstaler dieses Wochenende ein weiteres Mal in London. Bei der renommierten Tony & Guy Academy, die dieses Jahr ihr 60-jähriges Jubiläum feiert, ist eine umfassende Weiterbildung angesagt. "Weiterbildung ist für mein Team und mich ein ganz wichtiges Thema", sagt Kadir, der sich in London in einem eigenen Seminar die Trends für 2024 zeigen lassen wird.

"Dann können wir in unseren Salons unseren Kunden auch wieder die neuesten Frisurentrends anbieten", verspricht der kreative Salonbesitzer.

