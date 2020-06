Von Navi in die Irre geleitet: Lkw musste geborgen werden

Der ortsunkundige Fahrer wollte zu einem Unternehmen zwischen Weyer und Großraming, das nur über Weyer erreicht werden kann. Das Navigationsgerät hat das Fahrzeug jedoch bereits in Großraming über die Enns gelotst, woraufhin der Lenker den Weg über den Ennstalradweg in Richtung Weyer nahm, berichtete die freiwillige Feuerwehr Großraming. Der Lenker des Lkws folgte seinem Navi, bis er und sein Kollege in einer Kehre mit den drei linken Rädern des Auflegers von der Straße rutschten und in gefährlicher Schräglage hängen blieben, berichtete die freiwillige Feuerwehr Steyr.

Kurz nach drei Uhr morgens wurden die Feuerwehrleute alarmiert. Die Polizei hatte den Kommandanten der Feuerwehr Großraming über einen Lkw-Sattelzug in Kenntnis gesetzt, der am Ennstalradweg von der Straße abgekommen ist und sich dort in gefährlicher Schräglage befindet. Für die Bergung musste die Einsatzstelle etwa 1,5 Kilometer im Rückwärtsgang angefahren werden. Eine Starkstromleitung, die direkt über die Einsatzstelle führte, musste für die Dauer der Bergung abgeschaltet werden. Der Sattelauflieger konnte gesichert und mit einem Kran herausgehoben werden. Der Lkw-Lenker und sein Kollege konnten die Fahrt unbeschädigt fortsetzten, so die Einsatzkräfte.

Ein Video der Bergung sehen Sie hier: