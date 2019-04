Von Krisenzeiten, die ein (Theater-)Spaß sind

KIRCHDORF. Das Theater Kirchdorf bringt die Dario-Fo-Satire "Verzeihung, wer ist hier der Boss?" auf die Bühne.

Auf der Theaterbühne in Kirchdorf wird Revolution gespielt. Bild: Jack Haijes

Mit dem Stück "Verzeihung, wer ist hier der Boss?" tritt das Theater Kirchdorf in Kürze an die Öffentlichkeit. Die Geschichte erzählt vom aufkeimenden Faschismus in Italien, vom Ersten Weltkrieg und von den politischen wie wirtschaftlichen Krisen, die darauf folgen – und ist dennoch ein richtiger Theaterspaß. Die Satire aus der Feder von Dario Fo ist nämlich gespickt mit Situationskomik. Im Mittelpunkt steht die junge Näherin Antonia, die sich zur Revolutionärin entwickelt.

Auf der Bühne des Theaters in der Werkstatt sind diesmal zwölf Schauspieler aktiv, darunter Nayra Jonke (als Antonia), Gertraud Waldhör-Saatmann und Michael Einzinger. Für die Regie zeichnet Elisabeth Neubacher verantwortlich. Dass Theaterstücke in Kirchdorf hochprofessionell und mit viel Liebe zum Detail inszeniert werden, weiß man aus vergangenen Produktionen.

Die Premiere findet am Freitag, 26. April, statt. In der Folge stehen – bis Samstag, 1. Juni – zwölf weitere Vorstellungen auf dem Programm. Alle Infos zu den Terminen und zum Stück findet man im Internet auf www.theater-kirchdorf.at. Auch Karten können über die Homepage erworben werden.

