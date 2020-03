Von Frau zu Frau: "Reden wir doch einmal über Geld"

Viele Frauen beschäftigen sich ungern mit Geld. Und doch haben sie tagtäglich damit zu tun und treffen Finanzentscheidungen. Viele verbinden mit Finanzen etwas Kompliziertes. Doch ist es das wirklich? Mit einfachen Schritten lässt sich entdecken, wie sich die eigenen Finanzen in die Hand nehmen lassen und wie reizvoll Geld sein kann. Aschauer: "Was bedeutet es, finanziell eigenständig zu leben? Wie sieht es mit Altersvorsorge aus? Welche Gefühle weckt das Thema? Reden wir darüber. Nimm deine Finanzen in die Hand: für dich, dein Leben, für deine Partnerschaft und für deine Kinder."

