Von der Schriftrolle zum digitalen Buch: Ein Narr verführte Schüler

Lesen ist Abenteuer im Kopf: Das durften mehr als 450 Steyrer Schüler in den Monaten September, Oktober und November in der Buchhandlung Ennsthaler am Stadtplatz erleben.

Der pensionierte Buchhändler, Bibliothekar und "Büchernarr" Heinz Ofner vermittelte dabei lebhaft die Entwicklungsgeschichte des Buchs, der Sprache und der Schrift von den Anfängen bis heute. Im Mittelpunkt des Geschehens stand die Ausstellung "Von der Schriftrolle zum digitalen Buch" mit Keilschrifttafeln, Papyrusrollen, alten Handschriften und seltenen Buchobjekten.

Investition in die Zukunft

Zur Sprache kamen Themen wie: Was passiert beim Lesen im Gehirn und wer sprach eigentlich das erste Wort? Wie hat sich das Buch im Lauf der Jahrtausende in seiner Erscheinungsform verändert? Wie wurden Bücher im Mittelalter hergestellt? Warum wurden Bücher verbrannt und Menschen verfolgt, weil sie Bücher schrieben? Können Bücher die Welt verändern?

Die Jugendlichen konnten in der Buchhandlung die Welt der Bücher buchstäblich mit allen Sinnen begreifen und erfahren. Viele erzählten nach Heinz Ofners spannenden Ausführungen mit Freude von ihren Lieblingsbüchern und Leseabenteuern.

"Die Liebe zu Büchern gehört zum Besten, was wir unseren Kindern auf ihrem Lebensweg mitgeben können", sagt Ofner: "Vorlesen und Erzählen sind nicht nur preiswerte Investitionen in die Zukunft unserer Kinder, sie machen auch ganz einfach Spaß." Manche Bücher und Kinderbücher würden eben nie alt werden, sondern zählten vielmehr zum Weltwissen der Kinder und seien ein wesentlicher Bestandteil unserer Geschichte und Kultur.

Ein Herzensanliegen

Andrea Ennsthaler, Buchhändlerin und dreifache Mutter, die nicht nur berufsbedingt gern liest, betont: "Die Leseförderung für Schüler und Jugendliche ist mir ein Herzensanliegen, aber auch für uns als Buchhandlung ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit." Im kommenden Jahr solle es eine neue Ausstellung rund ums Buch geben, kündigt Ennsthaler an.

Für "Büchernarr" Ofner zählen Lesen und Schreiben auch heute immer noch zu den großen Abenteuern der Kindheit: "Beim Lesen erleben Kinder spannende Geschichten und finden Spaß, Trost und Freude. Sie lernen Werte und Inhalte unserer Kultur und Gesellschaft kennen. Wer liest, kommt weiter." Die Lesefähigkeit eines Kinds sei auch die Basis für die Entwicklung seiner Medienkompetenz. Gerade Buchhandlungen, Schulen, Bibliotheken und das Elternhaus tragen wesentlich dazu bei, damit dieser Schritt in die Welt des Lesens und Schreibens gut gelingen kann. Ofner: "Bücher können für Groß und Klein die Welt verändern. Und sie haben das im Lauf der Menschheitsgeschichte immer wieder auch getan."

Zur Person: Heinz Ofner

Ofner will nicht einen Tag ohne Bücher zubringen. Für ihn ist es heute wie vor fünfzig Jahren spannend, Bücher zu entdecken und sie Kindern und Erwachsenen nahezubringen. Sein Wissen hat er aus der Welt der Bücher geschöpft.

Geboren im Sternzeichen des Wassermanns, leiten ihn Neugier und die Lust auf Neues, Abenteuerliches und Fantastisches. "Diese Neugier begann beim Öffnen meines ersten Buchs und lässt mich seither nicht mehr los", sagt er.

Zweite große Leidenschaft ist das Reisen. "Lesen kann aber auch für so manchen gefährlich sein, weil es der Dummheit schadet und weil sich Menschen vor der Macht des Wortes fürchten", sagt Ofner mit einem Augenzwinkern.

