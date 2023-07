Von der Privatwirtschaft an die Schule: Zwei Quereinsteiger sind voll motiviert

Während sich heute Schüler und Lehrer auf die Ferien freuen, fiebern Carmen Oberascher (37) und Josef Graf (35) bereits dem Schulbeginn am Montag, 11. September, entgegen. Die beiden sind Quereinsteiger. Sie haben ihre Jobs in der Privatwirtschaft aufgegeben und werden ihre Kenntnisse und Erfahrungen ab dem Herbst an die Schülerinnen und Schüler der HLW Steyr weitergeben.