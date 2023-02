Von der "leidenden Maria" bis zum "fidelen Bauern"

Ein sehr vielseitiges Konzertprogramm kündigten die Leiter des Chores NowaCanto kürzlich bei einer Pressekonferenz im Steyrer Hotel Minichmayr an. Ursprünglich hat das Gesangsensemble seine Wurzeln in Wels, doch die Beziehungen zur Kulturstadt Steyr und in die Kurstadt Bad Hall werden immer enger: Michael Nowak und Judith Graf präsentierten einen ersten gesanglichen Höhepunkt am 18. März in der Pfarrkirche Münichholz. In dem modernen Gotteshaus wird "Stabat Mater" von Antonin Dvorak aufgeführt.