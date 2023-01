Von der Kurrentschrift zur PDF-Datei

Der Chronist, der eine Festschrift für die Rettungsorganisation verfassen soll, tut sich leicht: Er ruft die Website "dahoam.net" auf, tippt in der Rubrik der Ratsherrenprotokolle der Stadt das Stichwort "Rothes Kreuz" ein und liest, dass Bürgermeister Julius Gschaider bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 30. Juli 1914, eine Aktion zugunsten der "Reservisten und Landsturmmänner" abgelehnt hat, weil es in Steyr ohnedies den "Hilfsverein für das Rote Kreuz" gebe.