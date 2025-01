Von Aspirin bis Zinksalbe: Neue Leitung für Apotheke

Karin Köck-Wirnsberger leitet die Iris-Apotheke in Kronstorf.

Beate Pauer verabschiedete sich Ende 2024 von ihrem Herzensprojekt, der Iris Apotheke in Kronstorf. Die Leitung der beliebten Apotheke übernahm ihre Nachfolgerin Karin Köck-Wirnsberger. Für die Menschen der Region ist Köck-Wirnsberger keine Unbekannte: Mit 28 Jahren Erfahrung als Apothekerin, darunter viele Jahre in der Stadtapotheke Steyr, ist sie seit drei Jahren ein fester Bestandteil der Iris Apotheke. In dieser Zeit lernte sie nicht nur das Team und die Abläufe, sondern auch die