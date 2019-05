Vom Riesenwuzler über Kanutour bis zu Kung-Fu

Aktuell lässt es das Wetter zwar kaum erahnen, aber die nächsten Sommerferien nahen in Riesenschritten. Damit Kindern und Jugendlichen in der schulfreien Zeit nicht allzu fad in ihrer Heimatstadt wird, hat die Stadt Steyr wieder ein abwechslungsreiches Aktivitätenprogramm in Zusammenarbeit mit zahlreichen Vereinen auf die Beine gestellt.

Mit insgesamt 23.570 Euro wird diese Feriengestaltung junger Menschen vom Stadtsenat finanziell unterstützt. Aktuell umfasst dieses Programm in Steyr sechs umfangreiche Projekte.

Streetwork goes Stadtbad Veranstalter ist Streetwork Steyr. Über dieses Projekt soll unter anderem Kontakt zu Steyrer Jugendlichen hergestellt werden, um auf ihre Wünsche eingehen zu können. Auch die Angebote von Streetwork werden dabei präsentiert. Dazu finden von 8. bis 11. Juli verschiedene Veranstaltungen im Stadtbad Steyr statt.

Spiel in den Steyrer Vierteln Veranstalter sind die Kinderfreunde Region Steyr-Kirchdorf. Von 15. Juli bis 23. August tourt ein Team, bestehend aus ausgebildeten Spielanimateuren mit dem Spielbus durch die Steyrer Stadtteile. Das Programm ist gedacht für Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 14 Jahren.

Shaolin-Natur-Spaß Veranstalter ist der Shaolin-Tempel Steyr. Jeden Donnerstag von 9.30 bis 11.30 Uhr wird während der gesamten Sommerferien im Shaolin-Tempel Steyr oder im Freien ein Freizeitprogramm für junge Menschen angeboten. Unter anderem sind Shaolin-Kung-Fu, Parcours, Bewegungsspiele und Erkunden der Natur geplant.

Sommer im Wehrgraben Veranstalter ist der Kulturverein Röda. Der erste Teil dieser Aktion findet zu Ferienbeginn in der Zeit von 4. bis 13. Juli statt, der zweite in Zusammenarbeit mit der Kinder-Uni Steyr von 26. bis 29. August. Das Angebot umfasst 15 Workshops und ein abwechslungsreiches Abendprogramm.

Jugend- und Bewegungstag Veranstalter ist die Freiheitliche Jugend Steyr. Am 30. August findet von 10 bis 17 Uhr ein Jugend- und Bewegungstag für Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 17 Jahren statt. Auf dem Programm stehen dabei Hüpfburg, Kinderolympiade mit Geschicklichkeitsspielen, Riesenwuzler, Schminken und Lagerfeuer.

Natur, Spaß und Spiel Veranstalter ist Grünschnabel, der Verein zur Förderung von Lebensqualität. Unter dem Motto "Atelier der Natur – Kunst in und mit der Natur" wird am 19. und 26. Juli sowie am 2. August das Naturschutzgebiet der Unterhimmler Au erkundet. Geplant sind auch ein Kräuter-Streifzug durch die Au am 11. Juli sowie eine Kanutour auf der Enns für Kinder ab zwölf am 25. Juli.