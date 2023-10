Vom Rand in die Mitte: Wohnprojekt "Unsereins" vereint Menschen am Tabor

Der Startschuss für eine Großbaustelle fiel am Wochenende bei einem Abbruchfest im Stadtteil Tabor. In den nächsten zwei Jahren errichtet die GWG in unmittelbarer Nachbarschaft zum Alten- und Pflegeheim (APT) auf knapp 8000 Quadratmetern ein Wohnprojekt für Menschen mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen.