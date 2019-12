Vom mystischen Glanz der Vorweihnachtszeit

SANKT PETER, SEITENSTETTEN. Zu beschreiben, was den Advent und die Vorfreude auf Weihnachten ausmacht – äußerlich wie innen, damals wie heute: Wenn sich ein Autor auf eine derartige Aufgabe versteht, dann Herbert Pauli.

Der St. Peterer Schriftsteller hat nun ein Buch vorgelegt, das genau dieses Thema aufgreift und den Lesern in kurzen Texten präsentiert. Pauli erinnert sich anhand von vorweihnachtlichen Ritualen und dem einen oder anderen Bibelzitat an seine Kindheit zurück – um so dem mystischen Glanz des Advents auf den Grund zu gehen.

Zwei Lesungen mit Musik

"Im Herzen bewahrt – Spuren durch den Advent", so der Titel des Buchs, ist im "Verlag am Rande" erschienen. Die Texte reihen sich einem Adventkalender gleich aneinander. Sie reichen vom "Nach mir kommt einer" über das "Fürchtet euch nicht" zur finalen "Bescherung".

Die Präsentation des Buchs findet am Freitag, 13. Dezember, im Pfarrsaal St. Peter statt. Pauli liest mehrere Texte vor. Musikalisch begleitet wird der Abend von Anna Braunsberger und Victoria Hiesberger. Eine weitere Lesung folgt am Freitag, 20. Dezember, im Seitenstettner Bildungszentrum St. Benedikt. Beginn ist in beiden Fällen um 19.30 Uhr.

Pauli, der pensionierte Volksschullehrer, ist seit Jahrzehnten schon literarisch aktiv. Darüber hinaus organisiert er die St. Peterer Veranstaltungsreihe "Literatur im Schloss". (kad)